Семь наемников ВСУ из Литвы отказались участвовать в тренировке в зоне СВО, испугавшись имитации реального боя. Об этом сообщила газета El Mundo.

«Первой группе устроили тренировку, имитирующую реальные боевые действия, чтобы проверить их возможности на пределе. Увидев это, семь литовцев из второй группы отказались участвовать», - указано в материале.

Уточняется, что на прошлой неделе 14 литовских добровольцев приняли на обучение по борьбе с БПЛА и проведению эвакуации под обстрелом. Их разделили на две группы по семь человек.

Ранее стало известно, что на стороне Украины в зоне спецоперации воюют по меньшей мере пять подразделений наемников из стран Латинской Америки. Есть батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

Кроме этого, не менее 300 наемников из Колумбии погибли за время боевых действий, примкнув к вооруженным силам Украины. В целом не менее пяти сотен граждан этой южноамериканского государства вступили в ряды ВСУ, надеясь получить гонорар в размере пяти тысяч евро.

Ко всему этому, генеральный штаб ВСУ распустил Интернациональный легион, а находившихся в его составе наемников перевели в другие подразделения. Такое решение вызвало возмущение среди иностранцев.