МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Le Monde узнала о роспуске Интернационального легиона ВСУ

Решение вызвало волну открытого возмущения среди иностранных наемников.
Глеб Владовский 10-02-2026 16:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Генеральный штаб ВСУ распустил Интернациональный легион, а находившихся в его составе наемников перевели в другие подразделения. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

«Генеральный штаб очень осторожно объявил 31 декабря 2025 года о роспуске Интернационального легиона, созданного 27 февраля 2022 года по приказу... Владимира Зеленского», - говорится в материале.

Как сообщает издание, это решение вызвало возмущение среди иностранцев. Некоторые узнали об этом еще в ноябре прошлого года. Кроме того, решение о переводе наемников в штурмовые подразделения ВСУ деморализовало их самих. По сообщениям источников, какие-либо тренировки отсутствуют, а кто-то и вовсе покинул позиции.

Ранее пленный украинский солдат Дмитрий Коломоец рассказал о том, что военнослужащие ВСУ, оказавшиеся на передовой, сдались в плен российским бойцам с криком «Свои!».

#в стране и мире #ВСУ #Наемники #Роспуск #интернациональный легион
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 