Генеральный штаб ВСУ распустил Интернациональный легион, а находившихся в его составе наемников перевели в другие подразделения. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

«Генеральный штаб очень осторожно объявил 31 декабря 2025 года о роспуске Интернационального легиона, созданного 27 февраля 2022 года по приказу... Владимира Зеленского», - говорится в материале.

Как сообщает издание, это решение вызвало возмущение среди иностранцев. Некоторые узнали об этом еще в ноябре прошлого года. Кроме того, решение о переводе наемников в штурмовые подразделения ВСУ деморализовало их самих. По сообщениям источников, какие-либо тренировки отсутствуют, а кто-то и вовсе покинул позиции.

Ранее пленный украинский солдат Дмитрий Коломоец рассказал о том, что военнослужащие ВСУ, оказавшиеся на передовой, сдались в плен российским бойцам с криком «Свои!».