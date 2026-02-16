МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Швейцария обязалась обеспечить пролет российским переговорщикам в Женеву

Российскую делегацию следующего раунда переговоров по Украине в Женеве возглавит помощник президента России Владимир Мединский.
Ян Брацкий 16-02-2026 03:46
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролет российской делегации на очередной раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Встреча сторон произойдет в Женеве.

«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», - сказал собеседник ТАСС.

Третий раунд переговоров по Украине должен состояться на этой неделе с 16 по 22 февраля. Ранее об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Предыдущие две встречи делегаций состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах 23-24 января и четвертого-пятого февраля.

Говоря о выборе площадки для диалога, представитель Кремля уточнил, что данное решение считается самым целесообразным из возможных. Кроме того, Женеву выбрали потому что так синхронизировались графики всех трех сторон.

К слову, диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран уже состоялся. Шестого февраля глава МИД России Сергей Лавров принял своего швейцарского коллегу Иньяццо Кассиса в Москве. Министры обсудили перспективы сотрудничества в рамках ОБСЕ и преодоление глубокого кризиса организации.

