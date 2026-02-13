МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков назвал причину выбора Женевы в качестве площадки для переговоров

По словам пресс-секретаря президента РФ, такое решение посчитали целесообразным и удобным.
Тимур Юсупов 13-02-2026 23:55
© Фото: Friso Gentsch, dpa, Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил причину выбора следующим местом трехсторонней встречи России, США и Украины швейцарскую Женеву. В интервью ТАСС спикер Кремля назвал данное решение самым целесообразным из возможных.

По словам Пескова, Женева стала оптимальным городом для проведения саммита только лишь из-за графиков всех стран-участниц переговорного процеса.

«Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трёх сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», - объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее спикер Кремля сообщил, что следующая трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта запланирована на неделю с 16 по 22 февраля.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Песков #переговоры #Дмитрий Песков #Женева #трехсторонние контакты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 