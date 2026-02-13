Песков назвал причину выбора Женевы в качестве площадки для переговоров

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил причину выбора следующим местом трехсторонней встречи России, США и Украины швейцарскую Женеву. В интервью ТАСС спикер Кремля назвал данное решение самым целесообразным из возможных.

По словам Пескова, Женева стала оптимальным городом для проведения саммита только лишь из-за графиков всех стран-участниц переговорного процеса.

«Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трёх сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», - объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее спикер Кремля сообщил, что следующая трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта запланирована на неделю с 16 по 22 февраля.