Лавров заявил о риске саморазрушения ОБСЕ

Глава МИД России отметил, что Москва ценит заинтересованность Швейцарии как председателя ОБСЕ в возобновлении диалога.
Ян Брацкий 06-02-2026 11:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в глубочайшем кризисе и подошла к реальной угрозе своего саморазрушения. Таким заявлением министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров открыл переговоры с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком организации Феридуном Синирлиоглу.

«Не буду даже подробно останавливаться на примерах того, как ОБСЕ оказалась в нынешней ситуации глубочайшего кризиса, подошла к реальной угрозе саморазрушения», - заметил Лавров.

При этом глава российской дипломатии подчеркнул, что наша страна ценит заинтересованность Швейцарии как председателя ОБСЕ в возобновлении двустороннего диалога.

Ранее на фоне системного кризиса организации президент России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обсудили целесообразность участия нашей страны в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Глава ЦИК отметила, что структура не занимается своими прямыми обязанностями в отношении нашей страны, поставив под сомнение целесообразность уплаты соответствующих взносов.

Президент пообещал Памфиловой обсудить вопрос дальнейшего членства Москвы в организации с Министерством иностранных дел, Госдумой и Советом Федерации. Сложившуюся ситуацию глава государства назвал нелепой.

#Москва #Лавров #МИД России #переговоры #обсе
