Песков сообщил, когда пройдет третий раунд переговоров по Украине

Встреча состоится на следующей неделе, дату и место Кремль озвучит позднее.
Дима Иванов 13-02-2026 13:10
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Следующая трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта запланирована на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 февраля.

Кремль подтвердил договоренность о проведении раунда переговоров в ближайшие дни и пообещал дополнительно информировать о точной дате, месте и сроках.

«Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно это будет следующая неделя», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что встреча может пройти в Майами или Абу-Даби. Предыдущие два раунда трехсторонних переговоров прошли в ОАЭ 23-24 января и 4-5 февраля.

По итогам второго раунда переговоров в феврале стороны договорились об обмене пленными по формуле «157 на 157» - это первый подобный обмен за пять месяцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал февральские переговоры конструктивными. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что в процессе урегулирования конфликта есть прогресс и позитивное движение.

#оаэ #Дмитрий Песков #урегулирование на Украине #переговоры в Абу-Даби
