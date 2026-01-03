МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп опубликовал первое фото захваченного президента Венесуэлы Мадуро

Политика с закрытыми глазами и в наушниках на голове транспортируют на авианосце USS Iwo Jima.
Тимур Юсупов 03-01-2026 19:56
© Фото: realDonaldTrump, truthsocial.com

Появилось первое фото захваченного Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его опубликовал лично Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

На кадрах видно, что венесуэльский лидер в непроницаемых очках и наушниках на голове находится в одном из помещений на борту авианосца USS Iwo Jima, в окружении сотрудников УБН (Управления по борьбе с наркотиками). Политик одет в серый спортивный костюм, в его руках можно заметить бутылку воды. Фотографий жены Мадуро Силии Флорес, также похищенной спецназом США, пока что не публиковалось.

Трамп обвинил лидера страны вместе с его супругой в «наркотерроризме» против граждан США и пообещал, что они в скором времени предстанут перед американским судом.

Ранее сообщалось, что президент и первая леди Венесуэлы были схвачены в их собственной спальне. Военная операция по их захвату проводилась с личного одобрения главы Белого дома.

#сша #Трамп #венесуэла #Николас Мадуро #похищение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 