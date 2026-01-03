Трамп опубликовал первое фото захваченного президента Венесуэлы Мадуро

Появилось первое фото захваченного Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его опубликовал лично Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

На кадрах видно, что венесуэльский лидер в непроницаемых очках и наушниках на голове находится в одном из помещений на борту авианосца USS Iwo Jima, в окружении сотрудников УБН (Управления по борьбе с наркотиками). Политик одет в серый спортивный костюм, в его руках можно заметить бутылку воды. Фотографий жены Мадуро Силии Флорес, также похищенной спецназом США, пока что не публиковалось.

Трамп обвинил лидера страны вместе с его супругой в «наркотерроризме» против граждан США и пообещал, что они в скором времени предстанут перед американским судом.

Ранее сообщалось, что президент и первая леди Венесуэлы были схвачены в их собственной спальне. Военная операция по их захвату проводилась с личного одобрения главы Белого дома.