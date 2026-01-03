МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон: армия США уничтожила ПВО Венесуэлы, чтобы спецназ мог захватить Мадуро

Генерал Кейн подчеркнул, что цель ВВС - прикрытие вертолетов и наземных сил.
Глеб Владовский 03-01-2026 23:21
© Фото: ТРК «Звезда»

Американские военные в ходе проведения операции в Венесуэле уничтожили силы ПВО республики, чтобы спецназ мог захватить Николаса Мадуро. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

«Когда отряд начал приближаться к Каракасу, объединенные воздушные силы приступили к ликвидации и выводу из строя систем ПВО... чтобы обеспечить безопасный пролет вертолетов (спецназа - Прим. ред.)», - уточнил он.

Кейн подчеркнул, что основной целью ВВС будет прикрытием вертолетов, занимающихся доставкой наземных сил к месту назначения. И это позволило спецназу захватить венесуэльского лидера и его супругу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся на своих позициях в Карибском бассейне, пока все требования Соединенных Штатов не будут удовлетворены. Он подчеркнул, что операция по захвату Мадуро стала демонстрацией решимости США защищать свои интересы в Западном полушарии.

#в стране и мире #венесуэла #Пентагон #армия США #Николас Мадуро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 