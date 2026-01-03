Пентагон: армия США уничтожила ПВО Венесуэлы, чтобы спецназ мог захватить Мадуро

Американские военные в ходе проведения операции в Венесуэле уничтожили силы ПВО республики, чтобы спецназ мог захватить Николаса Мадуро. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

«Когда отряд начал приближаться к Каракасу, объединенные воздушные силы приступили к ликвидации и выводу из строя систем ПВО... чтобы обеспечить безопасный пролет вертолетов (спецназа - Прим. ред.)», - уточнил он.

Кейн подчеркнул, что основной целью ВВС будет прикрытием вертолетов, занимающихся доставкой наземных сил к месту назначения. И это позволило спецназу захватить венесуэльского лидера и его супругу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся на своих позициях в Карибском бассейне, пока все требования Соединенных Штатов не будут удовлетворены. Он подчеркнул, что операция по захвату Мадуро стала демонстрацией решимости США защищать свои интересы в Западном полушарии.