Дмитриев отреагировал строчкой Queen на отставки в Британии

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на отставку секретаря кабинета министров Великобритании Криса Уормолда цитатой из песни группы Queen.

Ранее правительство Великобритании подтвердило уход Уормолда с поста главы государственной гражданской службы и секретаря кабинета министров при премьер-министре Кире Стармере. Уормолд занимал эту должность с декабря 2024 года и считался одной из ключевых фигур в британской бюрократии.

Дмитриев прокомментировал новость в своей учетной записи в X, процитировав строчку из песни Another One Bites the Dust.

«Еще один свалился замертво», - написал глава РФПИ.

К публикации он приложил анимированное изображение Фредди Меркьюри и скриншот с новостью об отставке Уормолда.

Череда отставок в аппарате британского премьера Кира Стармера произошла из-за скандала с назначением близкого друга финансиста Джеффри Эпштейна послом в США. 8 февраля в отставку ушел ближайший помощник премьер-министра и глава его аппарата Морган Максуини, а на следующий день об отставке объявил руководитель пресс-службы правительства Тим Аллан. Шотландские лейбористы призывают к отставке самого Стармера.