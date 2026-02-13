МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев отреагировал строчкой Queen на отставки в Британии

За последнюю неделю ушли уже три чиновника из окружения Кира Стармера.
Дима Иванов 13-02-2026 07:45
© Фото: Marcin Nowak, Keystone Press Agency, Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на отставку секретаря кабинета министров Великобритании Криса Уормолда цитатой из песни группы Queen.

Ранее правительство Великобритании подтвердило уход Уормолда с поста главы государственной гражданской службы и секретаря кабинета министров при премьер-министре Кире Стармере. Уормолд занимал эту должность с декабря 2024 года и считался одной из ключевых фигур в британской бюрократии.

Дмитриев прокомментировал новость в своей учетной записи в X, процитировав строчку из песни Another One Bites the Dust.

«Еще один свалился замертво», - написал глава РФПИ.

К публикации он приложил анимированное изображение Фредди Меркьюри и скриншот с новостью об отставке Уормолда.

Череда отставок в аппарате британского премьера Кира Стармера произошла из-за скандала с назначением близкого друга финансиста Джеффри Эпштейна послом в США. 8 февраля в отставку ушел ближайший помощник премьер-министра и глава его аппарата Морган Максуини, а на следующий день об отставке объявил руководитель пресс-службы правительства Тим Аллан. Шотландские лейбористы призывают к отставке самого Стармера.

