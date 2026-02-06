МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мандельсон хотел провести экскурсию по Даунинг-стрит для «красивой» модели

Позже Джеффри Эпштейн просил привести девушку с таким же именем еще раз, он называл ее своей «будущей бывшей женой».
Гоар Хачатурян 06-02-2026 13:09
© Фото: Gustavo Valiente, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон хотел привести модель из России на экскурсию по резиденции премьер-министра. Сообщается, что об этом его просил скандальный финансист Джеффри Эпштейн. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на The Sun.

«Лорд Мандельсон пытался организовать экскурсию по Даунинг-стрит для "красивой" российской модели по просьбе Эпштейна, свидетельствуют электронные письма», - говорится в материале британского таблоида.

Согласно сенсационным документам Эпштейна, экс-посол пытался организовать это во время избирательной кампании 2010 года. Тогда Мандельсон занимал пост министра по делам бизнеса.

Отмечается, что Эпштейн также просил привести девушку с тем же именем в другой раз, называя ее своей «будущей бывшей женой». Документы показали, что финансист хотел, чтобы модель посетила ужин в отеле Ritz в честь президента ЮАР Джейкоба Зумы, чтобы добавить «гламура».

Электронные письма, отправленные на следующий день после ужина, подтверждают, что он в итоге состоялся. В них также говорится, что Мандельсон сообщил Эпштейну о том, что его попросили о частной встрече с президентом ЮАР.

Напомним, что Питера Мандельсона отстранили от должности посла Великобритании в США в 2025 году, после обвинений в связях с Джеффри Эпштейном. Позже он объявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Спикер верхней палаты британского парламента лорд-спикер Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон выходит из состава палаты лордов из-за предоставления конфиденциальных данных британских властей финансисту.

#сша #Великобритания #Модель #Даунинг-стрит #экскурсия #Джеффри Эпштейн #питер мандельсон
