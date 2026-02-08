Глава аппарата Стармера ушел в отставку из-за посла в файлах Эпштейна

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини подал в отставку после назначения на пост посла в США Питера Мандельсона, который дружил с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил Sky News.

«Решение назначить Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к самой политике», — заявил Максуини в своем обращении.

Многие депутаты от правящей партии возложили на Максуини вину за назначение Мандельсона. Последнего уволили с этой должности в сентябре прошлого года.

Напомним, Питера Мандельсона отстранили от должности посла Великобритании в США в 2025 году, после обвинений в связях с Джеффри Эпштейном. Позже он объявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Спикер верхней палаты британского парламента лорд-спикер Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон выходит из состава палаты лордов из-за предоставления конфиденциальных данных британских властей финансисту.

В документах Минюста США есть информация, что он в 2009 году якобы поделился с финансистом конфиденциальными данными о налоговой реформе правительства Лейбористской партии. Также в нем были данные о готовящейся продаже кабмином активов на 20 млрд фунтов стерлингов в рамках усилий по преодолению последствий финансового кризиса 2008 года.

В канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера назвали его действие бесчестным, передав в полицию информацию по итогам предварительной оценки данных, которые содержатся в досье Эпштейна. Кроме этого, правительство объявило о разработке срочного законопроекта, позволяющий лишить Мандельсона титула лорда.