МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: за заговором против Стармера стоит министр здравоохранения

Шотландские лейбористы требуют, чтобы премьер-министр покинул пост.
Дима Иванов 10-02-2026 07:15
© Фото: Martyn Wheatley, i-Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Политики, поддерживающие премьер-министра Великобритании Кира Стармера, считают, что к призывам к его отставке причастен министр здравоохранения Уэс Стритинг, сообщила газета Financial Times.

Ранее лидер Шотландской лейбористской партии Анас Сарвар потребовал от Стармера покинуть пост премьер-министра и лидера Лейбористской партии. Это произошло на фоне скандала вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США и его связей с Джеффри Эпштейном, а также недавних отставок ключевых помощников Стармера.

Союзники премьера опасаются, что заявление Сарвара могло стать началом заговора с участием Стритинга, которого рассматривают как потенциального лидера Лейбористской партии, отмечает aif.ru.

«Лояльные министры опасались начала заговора с участием министра здравоохранения Уэса Стритинга с целью свергнуть Стармера», - пишет Financial Times.

Сам Стритинг публично выступил в поддержку Стармера.

«Киру Стармеру не нужно уходить в отставку. Это была не лучшая неделя для правительства. Дайте Киру шанс», - сказал он в интервью Sky News и подкасту Electoral Dysfunction.

Стармер отверг призывы к отставке и заявил, что не намерен уходить. Министры кабинета выразили поддержку премьеру, что позволило ему остаться.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева ранее рассказала «Звезде» о шансах британского премьер-министра удержаться на посту после скандала из-за файлов Эпштейна.

#в стране и мире #Британия #кир стармер #файлы Эпштейна #Лейбористская партия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 