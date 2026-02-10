FT: за заговором против Стармера стоит министр здравоохранения

Политики, поддерживающие премьер-министра Великобритании Кира Стармера, считают, что к призывам к его отставке причастен министр здравоохранения Уэс Стритинг, сообщила газета Financial Times.

Ранее лидер Шотландской лейбористской партии Анас Сарвар потребовал от Стармера покинуть пост премьер-министра и лидера Лейбористской партии. Это произошло на фоне скандала вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США и его связей с Джеффри Эпштейном, а также недавних отставок ключевых помощников Стармера.

Союзники премьера опасаются, что заявление Сарвара могло стать началом заговора с участием Стритинга, которого рассматривают как потенциального лидера Лейбористской партии, отмечает aif.ru.

«Лояльные министры опасались начала заговора с участием министра здравоохранения Уэса Стритинга с целью свергнуть Стармера», - пишет Financial Times.

Сам Стритинг публично выступил в поддержку Стармера.

«Киру Стармеру не нужно уходить в отставку. Это была не лучшая неделя для правительства. Дайте Киру шанс», - сказал он в интервью Sky News и подкасту Electoral Dysfunction.

Стармер отверг призывы к отставке и заявил, что не намерен уходить. Министры кабинета выразили поддержку премьеру, что позволило ему остаться.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева ранее рассказала «Звезде» о шансах британского премьер-министра удержаться на посту после скандала из-за файлов Эпштейна.