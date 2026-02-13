Рябков: Россия уже оказывает помощь Кубе и продолжит это делать

Россия солидарна с Кубой и продолжит оказывать ей помощь, включая материальную. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, соответствующая работа уже ведется, и Москва делает по максимуму возможное в текущих условиях.

«С Кубой мы, безусловно, солидарны и будем ей помогать, в том числе материально. Это уже делается», - заявил Рябков ТАСС.

Он отметил, что Россия является ближайшим партнером и союзником Кубы, и выразил уверенность в продолжении поддержки. Он также указал на сильное давление США на Гавану в рамках обновленной «доктрины Монро».

В конце января после захвата США Николаса Мадуро и прекращения поставок венесуэльской нефти Трамп подписал исполнительный указ, объявив национальное чрезвычайное положение из-за угроз от Кубы. Белый дом также ввел механизм дополнительных тарифов (до 50%) на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров напрямую или косвенно. Это фактически заблокировало поставки из Мексики и других потенциальных источников.

Последствия для Кубы оказались катастрофическими и привели к острому энергетическому и гуманитарному кризису. С января 2026 года Куба не получала импортной нефти, что вызвало полный дефицит топлива - собственная добыча покрывает лишь треть нужд. С 10 февраля по 11 марта 2026 года приостановлена дозаправка самолетов в аэропортах, включая международный Хосе Марти, что привело к отмене рейсов и удару по туризму - ключевому источнику валюты.

Кубинское правительство осудило меры США как «экономическую войну» и нарушение международного права, обвинив Вашингтон в попытке спровоцировать социальный взрыв и смену власти.