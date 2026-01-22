WSJ: США ищут людей в Гаване для свержения властей на Кубе к концу года

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ищет влиятельных лиц в Гаване, которые могли бы помочь главе Белого дома свергнуть коммунистический режим на Кубе до конца года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«По словам источников, администрация Трампа оценила экономику Кубы как находящуюся на грани краха, а правительство никогда не было таким хрупким после потери важного покровителя в лице Мадуро», - говорится в материале.

Ранее американский лидер «провозгласил» себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он написал об этом в своих социальных сетях.

Трамп также сообщил, что его отношение к этому государству изменилось. Он добавил, что полюбил эту страну.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может снять часть ранее введенных санкций в отношении Венесуэлы. Этот шаг позволит содействовать продаже нефти на мировом рынке.