Трамп объявил чрезвычайное положение из-за необычной угрозы со стороны Кубы

По мнению американского лидера, Куба угрожает национальной безопасности США.
Константин Денисов 30-01-2026 04:24
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы со стороны Кубы. Соответствующий указ американского лидера был опубликован Белым домом.

«Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, настоящим объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», - говорится в указе.

Он назвал кубинскую угрозу чрезвычайной и необычной. Кроме того, Трамп ввел пошлины на товары из всех стран, которые поставляют в Кубу нефть.

Ранее Politico сообщало о том, что США могут ввести морскую блокаду Кубы, чтобы лишить остров нефти. В свою очередь, WSJ писало, что администрация Трампа ищет влиятельных лиц в Гаване, которые могли бы помочь свергнуть режим в стране до конца 2026 года.

#сша #Дональд Трамп #нефть #Куба #чрезвычайное положение
