Трамп объявил чрезвычайное положение из-за необычной угрозы со стороны Кубы

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы со стороны Кубы. Соответствующий указ американского лидера был опубликован Белым домом.

«Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, настоящим объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», - говорится в указе.

Он назвал кубинскую угрозу чрезвычайной и необычной. Кроме того, Трамп ввел пошлины на товары из всех стран, которые поставляют в Кубу нефть.

Ранее Politico сообщало о том, что США могут ввести морскую блокаду Кубы, чтобы лишить остров нефти. В свою очередь, WSJ писало, что администрация Трампа ищет влиятельных лиц в Гаване, которые могли бы помочь свергнуть режим в стране до конца 2026 года.