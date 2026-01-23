МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Константина Богомолова назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Ранее должность ректора занимал Игорь Золотовицкий, он скончался в больнице на прошлой неделе.
Тимур Шерзад 23-01-2026 13:20
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен режиссер Константин Богомолов. Об этом в своем канале на платформе Max сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 

Любимова отметила, что творчество Богомолова занимает особое место в современном культурном пространстве России. Он был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Министр поблагодарила Константина Богомолова за профессионализм и служение делу. Также она пожелала ему успехов и выразила признательность за вклад в культурное наследие России. 

Ранее Школу-студию МХАТ более 10 лет возглавлял заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он скончался 14 января 2026 года в возрасте 64 лет.

#в стране и мире #театр #мхат #Константин Богомолов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 