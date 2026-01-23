Константина Богомолова назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен режиссер Константин Богомолов. Об этом в своем канале на платформе Max сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Любимова отметила, что творчество Богомолова занимает особое место в современном культурном пространстве России. Он был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Министр поблагодарила Константина Богомолова за профессионализм и служение делу. Также она пожелала ему успехов и выразила признательность за вклад в культурное наследие России.

Ранее Школу-студию МХАТ более 10 лет возглавлял заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он скончался 14 января 2026 года в возрасте 64 лет.