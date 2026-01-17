МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве началось прощание с актером Золотовицким

Ректор Школы-студии МХАТ скончался 14 января.
Глеб Владовский 17-01-2026 10:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве началось прощание с актером Игорем Золотовицким. Церемония проходит в МХТ имени А.П. Чехова, сообщает корреспондент «Звезды».

Проститься с ректором Школы-студии МХАТ пришли не только родные и близкие артиста, но и коллеги, а также десятки поклонников его творчества.

Ранее актриса, депутат Госдумы РФ Елена Драпеко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что Игорь Золотовицкий запросто общался как с преподавателями, так и со студентами.

Напомним, Золотовицкий скончался утром 14 января после многолетней борьбы с раком желудка. Заслуженному артисту РФ было 64 года.

#в стране и мире #прощание #мхт им. чехова #мхат #игорь золотовицкий
