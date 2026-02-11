МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Соучастника покушения на Алексеева Павла Васина арестовали вслед за отцом

Он обеспечил сообщников транспортом для перевозки оружия, видеорегистратором и трекером.
Игнат Далакян 11-02-2026 17:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вслед за отцом Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу до 6 апреля Павла Васина, соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом передает из зала суда корреспондент «Звезды».

Известно, что пособник исполнителя покушения на высокопоставленного военнослужащего обеспечил транспортом сообщников для перевозки оружия, видеорегистратором и трекером. Васин дал признательные показания.

Ранее под стражу до 6 апреля суд отправил отца Павла Васина Виктора, который также обвиняется в покушении на генерала Алексеева. Он полностью раскаялся в содеянном, ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

В настоящий момент известно о задержании трех фигурантов дела о покушении на генерала Владимира Алексеева - исполнителя преступления Любомира Корбы, его пособников Виктора Васина и Павла Васина. По данным Федеральной службы безопасности, еще одна соучастница преступления, Зинаида Серебрицкая, накануне покушения покинула территорию Российской Федерации. В России она объявлена в розыск и заочно арестована.

