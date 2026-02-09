МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

Исполнитель покушения на генерала Алексеева завербован СБУ в августе 2025 года, отметили в силовом ведомстве.
09-02-2026 08:52
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

«Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России Корба Любомир, 1960 года рождения, и Васин Виктор, 1959 года рождения, признали вину», - говорится в сообщении.

В ведомстве указывается, что злоумышленники также рассказали об обстоятельствах подготовки нападения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Отмечается, что непосредственным исполнителем покушения выступал Любомир Корба. Его пособником был Виктор Васин.

Известно, что исполнителя покушения забросили в Россию в августе 2025 года по маршруту Киев - Кишинев - Тбилиси - Москва. В вербовке Корбы при содействии спецслужб Польши был задействован его сын, гражданин Польши. Также в ФСБ сообщили, что стрелявший следил за высокопоставленными военнослужащими Вооруженных сил РФ за ежемесячное вознаграждение в криптовалюте.

По данным ФСБ, Корба изъял пистолет из схрона в Подмосковье, заложенный спецслужбами Киева. При этом пособник покушения Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в том же доме, где совершено покушение. Она передала исполнителю электронный ключ.

 

#ФСБ #генерал #покушение #Владимир Алексеев
