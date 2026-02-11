Обвиняемого в покушении на генерала Алексеева Виктора Васина заключили под стражу

Обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктора Васина заключили под стражу на срок до 6 апреля. Об этом сообщил из зала суда корреспондент «Звезды».

Фигурант дела полностью раскаялся в содеянном. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного срока.

По данным следствия, в составе участников покушения на Алексеева могли находиться сотрудники украинских спецслужб.

Десятого февраля сотрудники правоохранительных органов задержали Павла Васина, который оказался третьим фигурантом дела. До этого был задержан его отец Виктор.

Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено около половины седьмого утра 6 февраля. Нападавший ждал в подъезде, и когда высокопоставленный сотрудник Минобороны вышел из квартиры, сделал несколько выстрелов ему в спину. Алексеева оперативно доставили в больницу и провели операцию. Некоторое время он провел в искусственной коме, но после пришел в себя.