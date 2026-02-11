МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Обвиняемого в покушении на генерала Алексеева Виктора Васина заключили под стражу

Фигурант дела полностью раскаялся в содеянном.
Глеб Владовский 11-02-2026 16:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктора Васина заключили под стражу на срок до 6 апреля. Об этом сообщил из зала суда корреспондент «Звезды».

Фигурант дела полностью раскаялся в содеянном. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного срока.

По данным следствия, в составе участников покушения на Алексеева могли находиться сотрудники украинских спецслужб.

Десятого февраля сотрудники правоохранительных органов задержали Павла Васина, который оказался третьим фигурантом дела. До этого был задержан его отец Виктор.

Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено около половины седьмого утра 6 февраля. Нападавший ждал в подъезде, и когда высокопоставленный сотрудник Минобороны вышел из квартиры, сделал несколько выстрелов ему в спину. Алексеева оперативно доставили в больницу и провели операцию. Некоторое время он провел в искусственной коме, но после пришел в себя. 

#покушение #арест #суд #генерал Владимир Алексеев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 