Эпштейн получил загадочное письмо о третьей мировой войне

Имя отправителя засекречено.
Дима Иванов 10-02-2026 09:52
© Фото: capitalpictures.com, Global Look Press

Финансист Джеффри Эпштейн получал странное электронное письмо, в котором неизвестный отправитель спрашивал о начале третьей мировой войны. На это сообщение из миллионов рассекреченных документов Минюста США обратила внимание британская газета Daily Star.

Согласно публикации, пишет 360.ru, в ноябре 2015 года Эпштейну пришло письмо от отправителя со скрытым именем, в котором содержался всего один вопрос: «Beginning of WW3?» («Начало третьей мировой?»).

Контекст сообщения остается неясным, но издание связывает его с геополитическими событиями того дня, включая напряженность в мире.

Письмо входит в огромный массив материалов, обнародованных Минюстом США в январе 2026 года в рамках Epstein Files Transparency Act. Он состоит из более чем 3,5 миллиона страниц документов, 2 000 видео и 180 тысяч изображений. Эти файлы касаются расследования деятельности Эпштейна, его связей с влиятельными лицами и обвинений в секс-преступлениях против несовершеннолетних.

Ранее политолог Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» рассказал, как файлы Эпштейна подорвали репутацию королевских семей. Под угрозой из-за публикации файлов оказался даже британский премьер Кир Стармер, он рискует уйти в отставку из-за назначения близкого друга финансиста послом в США. 

#третья мировая война #Джеффри Эпштейн #файлы Эпштейна
