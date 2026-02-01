Медийное испытание: как файлы Эпштейна подорвали репутацию королевских семей

Европейская аристократия уже не одну сотню лет проходит стадию вырождения, и новые «демократические веяния» только ухудшили моральный облик королевских дворов. И ездили они на остров скандального финансиста Джеффри Эпштейна, чтобы познакомиться с деятелями культуры - крупными режиссерами, кинозвездами. Такое мнение выразил политолог Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Ничто античеловеческое им не чуждо, как оказалось», - сказал он.

По мнению Камкина, понятие скандальности сильно отличается в нынешних политических реалиях и в околоисторических романах. В прошлом европейские монархи и политики дорожили своей репутацией, а сейчас, считает политолог, складывается ощущение, что европейский политический класс и «нерушимая когорта беспартийных представителей шоу-бизнеса и медиасообщества», наоборот, стремятся попасть в подобные псевдоэлитарные группы.

Для тех, кто попадал на остров Эпштейна, это был шанс получить «индульгенции» на налоговые махинации и другие сомнительные действия. С одной стороны, это успешные в своих отраслях люди, а с другой - за каждым из них наверняка тянется криминальный след, добавил эксперт.

Скандал повлиял на членов королевских семей, которые числятся в так называемых файлах Эпштейна (бывший принц Великобритании Эндрю, кронпринцесса Норвегии Метте-Марит), но на каждого по-разному, рассказал Камкин. Так, если Великобритания уже сталкивалась с громкими историями (например, гибель принцессы Дианы), то в скандинавских странах подобного ранее не случалось. Именно поэтому там не было такой бурной реакции, как в той же Великобритании.

«Очевидно, что не хотят излишне подрывать их (королевских семей в Скандинавии. - Прим. ред.) репутацию... А также традиционный менталитет скандинавского общества, неприкосновенность личной жизни и некоторое желание абстрагироваться от этой информационной баталии, которая разгорается в Великобритании, США и некоторых европейских государствах вокруг этого случая», - объяснил Камкин.

Это первое медийное испытание для монархии Дании, Норвегии, Швеции. Но если дело будет раскручиваться и появятся доказательства, то для репутации королевских семей это станет очень жестким испытанием, заключил политолог.

Напомним, что на фоне скандала с документами финансиста Джеффри Эпштейна почти половина норвежцев не хотят, чтобы кронпринцесса Метте-Марит стала королевой Норвегии. Кроме того, в стране начался судебный процесс над сыном кронпринцессы Мариусом Боргом Хейби, его подозревают в изнасиловании и незаконном обороте наркотических веществ.