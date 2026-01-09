МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: операция в Венесуэле могла быть местью со стороны Рубио

Президент США отметил, что Рубио «хорошо знает Кубу», а также сказал, что островное государство «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти».
Дарья Ситникова 09-01-2026 09:20
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести для родившегося в семье кубинских эмигрантов американского госсекретаря Марко Рубио. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Может быть, была», - ответил Трамп на вопрос о том, что операция в Венесуэле могла быть местью.

Глава Белого дома отметил, что Рубио «хорошо знает Кубу», а также сказал, что островное государство «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти». После этого ведущий предположил, что операция в Венесуэле могла быть «местью со стороны Марко».

Днем ранее Трамп заявил, что США планируют контролировать Венесуэлу не менее чем год. Он уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижать на нее цены и давать деньги Каракасу. Допускается, что на восстановление этого сектора экономики уйдут годы.

По информации газеты The Wall Street Journal, американский лидер и его администрация намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай. Некоторые опрошенные изданием эксперты полагают, что его действия могут серьезно повлиять на прибыльность добычи углеводородов и уничтожить сланцевую индустрию в самих Соединенных Штатах.

#сша #Трамп #венесуэла #Рубио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 