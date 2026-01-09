Трамп: операция в Венесуэле могла быть местью со стороны Рубио

Президент США Дональд Трамп допустил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести для родившегося в семье кубинских эмигрантов американского госсекретаря Марко Рубио. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Может быть, была», - ответил Трамп на вопрос о том, что операция в Венесуэле могла быть местью.

Глава Белого дома отметил, что Рубио «хорошо знает Кубу», а также сказал, что островное государство «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти». После этого ведущий предположил, что операция в Венесуэле могла быть «местью со стороны Марко».

Днем ранее Трамп заявил, что США планируют контролировать Венесуэлу не менее чем год. Он уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижать на нее цены и давать деньги Каракасу. Допускается, что на восстановление этого сектора экономики уйдут годы.

По информации газеты The Wall Street Journal, американский лидер и его администрация намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай. Некоторые опрошенные изданием эксперты полагают, что его действия могут серьезно повлиять на прибыльность добычи углеводородов и уничтожить сланцевую индустрию в самих Соединенных Штатах.