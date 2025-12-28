МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио представил трехэтапный план США по Венесуэле

Они предполагают стабилизацию, восстановление и передачу власти.
Владимир Рубанов 07-01-2026 21:21
© Фото: Andrew Thomas Keystone Press Agency, Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио представил американский план по Венесуэле, состоящий из трех частей. Первый этап включает стабилизацию ситуации в стране, предотвращение хаоса, заявил он журналистам.

Второй этап предполагает восстановление экономики Венесуэлы с доступом американского бизнеса. Заключительный этап - передача власти с учетом амнистии оппозиционных сил.

Рубио добавил, что США будут продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам без скидок. Вашингтон имеет максимальные рычаги давления на власти в Каракасе, добавила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отношения между США и Венесуэлой обострились после применения США вооруженных сил против катеров с наркотиками в Карибском море. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство Венесуэлы террористической организацией и потребовал вернуть национализированное имущество.

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп заявил о масштабных ударах и захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро с супругой. Их вывезли в Нью-Йорк, где поместили в следственный изолятор в Бруклине.

В Каракасе заявляют, что США стремятся завладеть венесуэльской нефтью и другими ископаемыми. Министр иностранных дел Иван Хиль Пинто сообщил о жертвах среди мирного населения и военных в результате нападения.

Российская сторона заявила о своей солидарности с народом Венесуэлы, а также поддержала курс страны на защиту своих национальных интересов. В Москве назвали арест Мадуро недопустимым вмешательством в суверенитет государства и потребовали от властей США освободить президента и его супругу.

#сша #нефть #венесуэла #Николас Мадуро #Марко Рубио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 