Рубио представил трехэтапный план США по Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио представил американский план по Венесуэле, состоящий из трех частей. Первый этап включает стабилизацию ситуации в стране, предотвращение хаоса, заявил он журналистам.

Второй этап предполагает восстановление экономики Венесуэлы с доступом американского бизнеса. Заключительный этап - передача власти с учетом амнистии оппозиционных сил.

Рубио добавил, что США будут продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам без скидок. Вашингтон имеет максимальные рычаги давления на власти в Каракасе, добавила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отношения между США и Венесуэлой обострились после применения США вооруженных сил против катеров с наркотиками в Карибском море. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство Венесуэлы террористической организацией и потребовал вернуть национализированное имущество.

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп заявил о масштабных ударах и захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро с супругой. Их вывезли в Нью-Йорк, где поместили в следственный изолятор в Бруклине.

В Каракасе заявляют, что США стремятся завладеть венесуэльской нефтью и другими ископаемыми. Министр иностранных дел Иван Хиль Пинто сообщил о жертвах среди мирного населения и военных в результате нападения.

Российская сторона заявила о своей солидарности с народом Венесуэлы, а также поддержала курс страны на защиту своих национальных интересов. В Москве назвали арест Мадуро недопустимым вмешательством в суверенитет государства и потребовали от властей США освободить президента и его супругу.