Трамп: США будут контролировать Венесуэлу гораздо больше года

США планируют контролировать Венесуэлу не менее чем год. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью New York Times.

«Я бы сказал, гораздо дольше», - ответил он на вопрос журналиста о том, сколько продлится контроль США над Венесуэлой.

При этом глава Белого дома не стал называть точных сроков. Он уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижать на нее цены и давать деньги Каракасу. Допускается, что на восстановление этого сектора экономики уйдут годы.

Кроме этого, Трамп не сказал, что его побудило отправить войска в Венесуэлу, отметив, что у США с нынешними властями хорошие отношения. С его слов, Белый дом в постоянном контакте с временным президентом страны Делси Родригес.

По информации газеты The Wall Street Journal, власти США рассчитывают получить полный контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Таким образом, американский лидер намерен обрушить цены на нефть до отметки в $50 за баррель.

Помимо этого, Трамп и его администрация намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай, говорится в публикации. Некоторые опрошенные изданием эксперты полагают, что его действия могут серьезно повлиять на прибыльность добычи углеводородов и уничтожить сланцевую индустрию в самих Соединенных Штатах.