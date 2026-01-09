Reuters: США заплатят гренландцам за отделение от Дании

Американские власти могут попытаться убедить жителей Гренландии отделиться от Дании, предложив им за это денежные выплаты. Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что такой вариант уже обсуждается американскими чиновниками. При этом уточняется, что эти выплаты могут составлять от 10 тысяч до 100 тысяч долларов на человека.

Президент США Дональд Трамп допустил, что перед ним может встать выбор – установить контроль над Гренландией или сохранить НАТО. Американский лидер не уточнил, что для него важнее. В это же время он признал, что Североатлантический альянс фактически бесполезен без США в его составе.

Британская The Times заявляла, что американские власти рассматривают четыре способа присоединения Гренландии. Первый сценарий предполагает вторжение и оккупацию арктического острова. Второй план - принуждение. В этом случае Вашингтон может выкупить Гренландию у Дании, а местному населению предложить американские инвестиции в экономику острова. Третьим вариантом может стать заключение Договора о свободной ассоциации. Подобные документы Вашингтон в свое время подписал с небольшими государствами в Тихом океане. Четвертый способ - сохранение статуса Гренландии, как датской территории с одновременным увеличением американского военного присутствия на острове.

Более половины американцев не согласны с установлением США контроля над Гренландией, согласно опросу компании YouGov. 52% респондентов выступили против этого. При этом 21% опрошенных поддерживают инициативу, но при достижении цели мирным путем.