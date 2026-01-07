Более 50% американцев выступили против контроля США над Гренландией

Более половины американцев не согласны с установлением США контроля над Гренландией, согласно опросу компании YouGov. 52% респондентов выступили против этого.

При этом 21% опрошенных поддерживают инициативу, но при достижении цели мирным путем. 7% участников исследования поддерживают силовой переход Гренландии под контроль США. 19% респондентов затруднились дать ответ на вопрос.

Люди по-разному ответили на вопрос, в зависимости от того, за какую политическую партию они голосуют. Большинство сторонников Демократической партии (81%) были против того, чтобы США контролировали Гренландию. Среди сторонников Республиканской партии только 24% были против.

Среди сторонников Демократической партии лишь немногие (по 4%) были за мирное или силовое присоединение Гренландии к США. Среди сторонников Республиканской партии 40% были за мирное присоединение, а 11% - за силовое.

Жена помощника президента США Стивена Миллера 4 января опубликовала в соцсети X карту Гренландии, раскрашенную в цвета американского флага, с надписью «Скоро». Это произошло на фоне операции США в Венесуэле. Премьер Дании Метте Фредриксен заявила, что если американцы аннексируют Гренландию, это разрушит НАТО. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что власти Гренландии не против увеличения американского военного присутствия.