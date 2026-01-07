Times: США рассматривают четыре варианта присоединения Гренландии

Власти США рассматривают четыре способа присоединения Гренландии, пишет британская The Times. Первый сценарий предполагает вторжение и оккупацию арктического острова. Второй план - принуждение. В этом случае Вашингтон может выкупить Гренландию у Дании, а местному населению предложить американские инвестиции в экономику острова.

Третьим вариантом может стать заключение Договора о свободной ассоциации. Подобные документы Вашингтон в свое время подписал с небольшими государствами в Тихом океане - Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. В этом случае Штаты гарантируют финансовую поддержку в обмен на решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления.

Четвертый способ, по версии издания - сохранение статуса Гренландии, как датской территории с одновременным увеличением американского военного присутствия на острове. Напомним, глава Белого дома неоднократно заявлял о необходимости вхождения Гренландии в состав США. По мнению Дональда Трампа, это необходимо для защиты НАТО и Арктики. Различные заявления о статусе острова делают и представители американской администрации.

Накануне с заявлением по этому поводу выступили европейские лидеры. В совместном коммюнике Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Польши и Франции говорится, что Гренландия принадлежит своему народу. Будущее острова должны определять Дания и сама Гренландия, подчеркнули европейцы.