МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп допустил, что ему придется выбирать между Гренландией и НАТО

Трамп заявил, что без США в НАТО нет смысла.
Виктория Бокий 09-01-2026 01:02
© Фото: IMAGO, Nicole Combea, Pool via C, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп допустил, что перед ним может встать выбор – установить контроль над Гренландией или сохранить НАТО. Об этом он рассказал в интервью New York Times.

По данным издания, американский лидер не уточнил, что для него важнее. В это же время он признал, что Альянс фактически бесполезен без США в его составе.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что угрозы Трампа по поводу Гренландии вызывают обеспокоенность в ЕС. Из-за этого в Союзе приступили к поиску ответа на возможные действия США.

Как писала британская газета The Times, у Соединенных Штатов есть четыре варианта присоединения Гренландии. Первый сценарий - вторжение и оккупация арктического острова, второй – принуждение, третий - заключение Договора о свободной ассоциации, а четвертый - сохранение статуса Гренландии, как датской территории с одновременным увеличением американского военного присутствия на острове.

Известно, что более 50% американцев выступают против контроля США над арктическим островом. При этом 21% опрошенных поддерживают инициативу, но при достижении цели мирным путем.

#НАТО #сша #Дональд Трамп #Гренландия #выбор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 