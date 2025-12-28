Трамп допустил, что ему придется выбирать между Гренландией и НАТО

Президент США Дональд Трамп допустил, что перед ним может встать выбор – установить контроль над Гренландией или сохранить НАТО. Об этом он рассказал в интервью New York Times.

По данным издания, американский лидер не уточнил, что для него важнее. В это же время он признал, что Альянс фактически бесполезен без США в его составе.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что угрозы Трампа по поводу Гренландии вызывают обеспокоенность в ЕС. Из-за этого в Союзе приступили к поиску ответа на возможные действия США.

Как писала британская газета The Times, у Соединенных Штатов есть четыре варианта присоединения Гренландии. Первый сценарий - вторжение и оккупация арктического острова, второй – принуждение, третий - заключение Договора о свободной ассоциации, а четвертый - сохранение статуса Гренландии, как датской территории с одновременным увеличением американского военного присутствия на острове.

Известно, что более 50% американцев выступают против контроля США над арктическим островом. При этом 21% опрошенных поддерживают инициативу, но при достижении цели мирным путем.