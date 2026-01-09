МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вступил в силу закон о снижении возраста принесения присяги гражданина

В случае отказа от присяги решение о приеме в гражданство РФ признается недействительным.
Виктория Бокий 09-01-2026 04:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Возраст лиц, обязанных приносить присягу при вступлении в российское гражданство, снижен с 18 до 14 лет. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня, 9 января.

Возраст снижен в целях повышения патриотического духа и осознанного принятия обязательств соблюдать Конституцию и законодательство России лиц, получивших гражданство РФ. Соответствующий закон был подписан российским президентом Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года.

В случае отказа от присяги решение о приеме в гражданство РФ признается недействительным. Кроме того, гражданство будет считаться недействительным и в случае смерти лица, не принесшего присягу.

Напомним, в декабре прошлого года Совфед одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги при приобретении гражданства РФ. Изменения внесли в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Накануне член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров объяснил, что ранее от присяги освобождались лица, не достигшие 18 лет. Он добавил, что в соответствии с законом, если человек не принесет присягу в течение одного года, то решение о приеме в гражданство признают недействительным.

#Присяга #закон #возраст #гражданство рф #получение гражданства
