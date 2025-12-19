Совфед поддержал снижение возраста принесения присяги до 14 лет

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина Российской Федерации при приобретении гражданства.

Изменения вносятся в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно новым нормам, обязанность приносить присягу распространяется на лиц, достигших 14-летнего возраста, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.

Кроме того, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным со дня его принятия, если лицо отказалось от принесения присяги, не явилось для этого в течение одного года или в связи со смертью.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении временного порядка приема в гражданство РФ иностранцев-участников СВО.