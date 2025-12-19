МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Совфед поддержал снижение возраста принесения присяги до 14 лет

Это сделано в целях повышения патриотического духа при приобретении гражданства РФ.
Дима Иванов 19-12-2025 11:34
© Фото: Совет Федерации РФ, РИА Новости

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина Российской Федерации при приобретении гражданства.

Изменения вносятся в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно новым нормам, обязанность приносить присягу распространяется на лиц, достигших 14-летнего возраста, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.

Кроме того, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным со дня его принятия, если лицо отказалось от принесения присяги, не явилось для этого в течение одного года или в связи со смертью.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении временного порядка приема в гражданство РФ иностранцев-участников СВО.

#в стране и мире #Присяга #Совет Федерации #гражданство рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 