Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги до 14 лет

Президент России Владимир Путин принял закон о снижении возраста принесения присяги с 18 до 14 лет. Его текст размещен на правовом портале.

Соответствующее решение принято в первую очередь с целью повышения патриотического духа. Кроме того, законодатели рассчитывают, что уже с этого возраста мужчины начнут осознавать взятые на себя обязательства по соблюдению Конституции РФ.

Отдельно положения нового закона коснутся иностранцев, которые готовятся вступить в гражданство РФ. Теперь это станет возможным только после принесения присяги или в течение года с момента получения паспорта РФ.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Впервые законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ в ноябре 2024 года.