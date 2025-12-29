МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги до 14 лет

Решение повлияет и на порядок вступления иностранцев в гражданство РФ.
Константин Денисов 29-12-2026 11:29
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент России Владимир Путин принял закон о снижении возраста принесения присяги с 18 до 14 лет. Его текст размещен на правовом портале.

Соответствующее решение принято в первую очередь с целью повышения патриотического духа. Кроме того, законодатели рассчитывают, что уже с этого возраста мужчины начнут осознавать взятые на себя обязательства по соблюдению Конституции РФ.

Отдельно положения нового закона коснутся иностранцев, которые готовятся вступить в гражданство РФ. Теперь это станет возможным только после принесения присяги или в течение года с момента получения паспорта РФ.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Впервые законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ в ноябре 2024 года.

#в стране и мире #Присяга #Владимир Путин #возраст #гражданство рф
