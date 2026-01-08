В РФ с 9 января снизят возраст присяги для при получении гражданства

Возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства будет снижен. Об этом рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Уточняется, что возраст будет снижен с 18 до 14 лет. Нововведение вступит в силу с 9 января.

«Данное изменение направлено в первую очередь на повышение патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать конституцию и законодательство РФ», - приводит РИА Новости слова Машарова.

Машаров объяснил, что ранее от присяги освобождались лица, не достигшие 18 лет. Он также обратил внимание, что речь идет только о тех лицах, которые приобретают гражданство, а не имеют его с рождения. Машаров добавил, что в соответствии с законом, если человек не принесет присягу в течение одного года, то решение о приеме в гражданство признают недействительным. По его словам, теперь решение аннулируют при отказе от принесения присяги и отменят в случае смерти человека, который не успел ее принять.

Член комиссии ОП РФ подчеркнул, что согласие законных представителей присягу не требуется. Ребенок собственноручно подписывает согласие. Машаров добавил, что текст присяги необходимо читать вслух, а после этого написать на специальном бланке фамилию, имя и отчество. Затем проставить подпись и дату.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин принял закон о снижении возраста принесения присяги. Законодатели рассчитывают, что уже с этого возраста мужчины начнут осознавать взятые на себя обязательства по соблюдению Конституции РФ. Отдельно положения нового закона коснутся иностранцев, которые готовятся вступить в гражданство РФ. Теперь это станет возможным только после принесения присяги или в течение года с момента получения паспорта РФ. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.