МИД России: посольство Катара в Киеве повредили украинские средства ПВО

В дипломатическом ведомстве уточнили, что вблизи катарской дипмиссии не находились назначенные для ВС РФ цели.
Сергей Дьячкин 09-01-2026 23:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Здание посольства Катара в Киеве было повреждено из-за некорректной работы украинской системы ПВО. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве опровергли информацию о том, что удар могли нанести российские силы. В официальном сообщении подчеркивается, что ВС РФ никогда не рассматривают диппредставительства как цели.

«Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО», - уточнили в МИД РФ.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по территории Украины в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Били высокоточным оружием наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотниками, говорится в сообщении оборонного ведомства.

#Киев #ВСУ #МИД РФ #катар #посольство #дипмиссия #Киевский режим
