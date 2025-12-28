Эксперт назвал газовое хранилище под Львовом серьезным объектом для удара

Подземное газовое хранилище под Львовом, по которому, как пишет местная пресса, пришелся удар, - очень серьезный объект. Он мог повлиять на работу промышленных предприятий Львова и других крупнейших промышленных центров Украины. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Хранилище газа находится глубоко под землей, и только боеголовки "Орешника", которые летят с гиперзвуковой скоростью, могли пробить и бетон, и земляной покров. Это была достойная цель для "Орешника"», - считает он.

Напомним, на Украине заявили о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. По данным местных пабликов, на западе Украины удар пришелся по Бильче-Волицко-Угерскому подземному газовому хранилищу - самому крупному в стране.

Поражение объекта критической инфраструктуры подтвердил мэр Львова Андрей Садовый. Местные депутаты пишут, что в области практически пропал газ.

Позже Минобороны России заявило, что российская армия, в ответ на атаку по резиденции президента Владимира Путина, нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по целям на территории Украины. Били в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотниками, говорится в сообщении оборонного ведомства.