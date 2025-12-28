МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт назвал газовое хранилище под Львовом серьезным объектом для удара

Это была достойная цель для «Орешника», считает Виктор Литовкин.
Гоар Хачатурян 09-01-2026 16:34
© Фото: Christian Charisius, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Подземное газовое хранилище под Львовом, по которому, как пишет местная пресса, пришелся удар, - очень серьезный объект. Он мог повлиять на работу промышленных предприятий Львова и других крупнейших промышленных центров Украины. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Хранилище газа находится глубоко под землей, и только боеголовки "Орешника", которые летят с гиперзвуковой скоростью, могли пробить и бетон, и земляной покров. Это была достойная цель для "Орешника"», - считает он.

Напомним, на Украине заявили о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. По данным местных пабликов, на западе Украины удар пришелся по Бильче-Волицко-Угерскому подземному газовому хранилищу - самому крупному в стране.

Поражение объекта критической инфраструктуры подтвердил мэр Львова Андрей Садовый. Местные депутаты пишут, что в области практически пропал газ.

Позже Минобороны России заявило, что российская армия, в ответ на атаку по резиденции президента Владимира Путина, нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по целям на территории Украины. Били в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотниками, говорится в сообщении оборонного ведомства.

#ВС РФ #Украина #Львов #наш эксклюзив #орешник #газовое хранилище
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 