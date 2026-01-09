Роскосмос поделился кадрами, как циклон «Фрэнсис» надвигался на Москву

Роскосмос поделился кадрами, как циклон «Фрэнсис» накрыл Москву. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

Спутники зафиксировали, как циклон проходил над Москвой 8 и 9 января. Он принес в столицу снег и сильные метели.

Ранее публиковались кадры последствий разбушевавшийся в столице стихии. Так, на юге Подмосковья выпало до 65% месячной нормы осадков за сутки. Обещали, что к вечеру сугробы вырастут до 65 см. Если это произойдет, то можно будет говорить о рекорде высоты снежного покрова за всю историю наблюдений в январе.

Кроме того, из-за сильных метелей в столичных аэропортах отменили 28 рейсов. Известно, что в Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа. Из-за непогоды случился сбой системы выдачи, что повлияло на расписание рейсов и работу аэропорта.

Также москвичей призвали на время выбирать метро для поездок по городу хотя бы до конца дня. Это нужно в том числе для того, чтобы городские службы смогли быстрее очистить дороги от снега.