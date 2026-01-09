Москвичей призвали выбирать метро для поездок по городу до конца дня

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали москвичам выбирать метро для поездок по городу до конца сегодняшнего дня. Эти меры нужны в том числе для того, чтобы городские службы смогли быстрее очистить дороги от снега.

«Просим с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не мешать их проезду», - говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что основные затруднения движения сейчас наблюдаются на МКАД. Так, снежный покров забаррикадировал внутреннюю сторону в районе Косинской эстакады, оба направления в районе Волоколамского шоссе, внешнюю сторону в районе Дмитровского шоссе.

Водителей просят быть особенно внимательными. Рекомендуется не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию, а также планировать маршрут заранее и выбирать пути объезда.

На дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля, а за дорожной ситуацией следит Ситуационный центр ЦОДД. Ведутся работы по очистке дорог от снега.

Напомним, в Москве бушует мощный балканский циклон «Фрэнсис». Со вчерашнего вечера в столице метели, сильный снегопад и морозы. Синоптики, тем не менее, обещают, что осадки начнут ослабевать в поздние вечерние часы, а завтра днем снег в Москве уже будет небольшим.