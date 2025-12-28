МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На улицах Москвы сняли огромные сугробы, появившиеся после мощного циклона

К сегодняшнему вечеру сугробы могут вырасти до 65 см.
Дарья Ситникова 09-01-2026 10:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры сильной снежной метели в Москве и Московской области. На юге Подмосковья выпало до 65% месячной нормы осадков за сутки. 

К вечеру сугробы могут вырасти до 65 см. Если это произойдет, то можно будет говорить о рекорде высоты снежного покрова за всю историю наблюдений в январе. В аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово из-за метели видимость снизилась до 500-800 м, порывы ветра достигают 17 м/с.

Вчера, восьмого января, в Москву пришел Балканский циклон «Фрэнсис», который принес с собой метели, снегопад и морозы. В круглосуточном режиме организованы работы по уборке снега.

С его приходом в столице прогнозируются аномальные снегопады. Вероятно, суточный рекорд осадков 1976 года будет побит. Снежный покров вырастет более чем в 1,5 раза. Местами могут образоваться полуметровые сугробы.

#Москва #метель #снег #наш эксклюзив #балканский циклон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 