На улицах Москвы сняли огромные сугробы, появившиеся после мощного циклона

Появились кадры сильной снежной метели в Москве и Московской области. На юге Подмосковья выпало до 65% месячной нормы осадков за сутки.

К вечеру сугробы могут вырасти до 65 см. Если это произойдет, то можно будет говорить о рекорде высоты снежного покрова за всю историю наблюдений в январе. В аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово из-за метели видимость снизилась до 500-800 м, порывы ветра достигают 17 м/с.

Вчера, восьмого января, в Москву пришел Балканский циклон «Фрэнсис», который принес с собой метели, снегопад и морозы. В круглосуточном режиме организованы работы по уборке снега.

С его приходом в столице прогнозируются аномальные снегопады. Вероятно, суточный рекорд осадков 1976 года будет побит. Снежный покров вырастет более чем в 1,5 раза. Местами могут образоваться полуметровые сугробы.