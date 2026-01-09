Ространснадзор: в московских аэропортах отменили 28 рейсов

В аэропортах Москвы из-за непогоды отменено 28 рейсов и более 50 задержано, сообщили в Ространснадзоре. Инспекторы постоянно дежурят во всех аэропортах московского авиационного узла.

В Домодедово 4 рейса отменили и 12 задержали на более чем 2 часа. В Внуково отменено 24 рейса отменили и 26 задержано. В Шереметьево ни одного рейса не отменили, но 18 задержали и два перенаправили в другие аэропорты. В Жуковском один вылет задержали.

Инспекторы говорят, что в аэропортах нет больших скоплений людей. В Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа. Из-за плохой погоды случился сбой системы выдачи. Это повлияло на расписание рейсов и работу аэропорта. Сейчас ее восстанавливают.

Москву 9 января накрыл мощный балканский циклон. По данным властей, в уборке улиц и дорог задействовано около 130 тысяч сотрудников и более 15 тысяч единиц техники. За сутки в столице выпало свыше половины месячной нормы осадков. По информации МЧС, сильный снегопад будет продолжаться до 21:00, а совсем ослабеет уже в субботу днем.