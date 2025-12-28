МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев напомнил Каллас, что ПВО бессильна против «Орешника»

Ракета летит со скоростью в 10 раз быстрее звука, отметил спецпредставитель президента.
Владимир Рубанов 09-01-2026 16:53
© Фото: Минобороны России

Нет систем ПВО, которые могли бы перехватить ракету «Орешник», написал в Х спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, что нужно поставить Киеву системы ПВО после удара этой российской ракеты средней дальности.

Каллас не очень умная и образованная, но даже она должна понимать, что ракета «Орешник» летит со скоростью в 10 раз быстрее звука, отметил Дмитриев. И нет системы противовоздушной обороны, которая могла бы от нее защитить.

Ранее министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по связанным с ВПК объектам Украины. Применялась в том числе ракетная система «Орешник». Это было ответом на террористическую атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области в декабре.

Владимир Путин в ноябре заявлял, что противодействия такому оружию нет. Ракеты атакуют со скоростью 10 Махов (2,5-3 км/с). По его словам, средства ПВО и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе их не перехватывают.

#пво #Украина #Кирилл Дмитриев #кая каллас #орешник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 