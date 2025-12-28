Нет систем ПВО, которые могли бы перехватить ракету «Орешник», написал в Х спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, что нужно поставить Киеву системы ПВО после удара этой российской ракеты средней дальности.

Каллас не очень умная и образованная, но даже она должна понимать, что ракета «Орешник» летит со скоростью в 10 раз быстрее звука, отметил Дмитриев. И нет системы противовоздушной обороны, которая могла бы от нее защитить.

Ранее министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по связанным с ВПК объектам Украины. Применялась в том числе ракетная система «Орешник». Это было ответом на террористическую атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области в декабре.

Владимир Путин в ноябре заявлял, что противодействия такому оружию нет. Ракеты атакуют со скоростью 10 Махов (2,5-3 км/с). По его словам, средства ПВО и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе их не перехватывают.