Президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух россиян из состава экипажа нефтяного танкера «Маринера» после обращения МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», - сказала она.

В настоящее время дипломаты приступают к проработке вопросов, связанных со скорейшим возвращением соотечественников на Родину, добавила Захарова.

Напомним, судно «Маринера», шедшее под российским флагом, было захвачено американскими военными в Северной Атлантике. До этого танкер около двух недель преследовала береговая охрана США. Экипажу вменяется в вину перевозка санкционной венесуэльской нефти. Сегодня Трамп заявил, что ее уже выгружают с захваченного танкера.

Действия Вашингтона вызвали критику по всему миру. Ряд стран выступил с осуждением захвата мирного судна в нарушение международных норм и правил. На Смоленской площади ранее констатировали рост напряженности в Евро-Атлантике из-за захвата танкера «Маринера».