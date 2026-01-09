Президент США Дональд Трамп заявил, что США уже выгружают нефть с захваченного ими танкера «Маринера», шедшего под российским флагом.

«Мы захватили судно и прямо сейчас с него выгружают нефть», - сказал он в интервью Fox News.

Напомним, 7 января американские военные высадились на борт российского нефтяного танкера «Маринера» в нейтральных водах Северной Атлантики. До этого судно около двух недель преследовала береговая охрана США. Ранее танкер носил название Bella-1 и фигурировал в американских санкционных списках. Незадолго до нового года экипаж получил временное разрешение ходить под российским флагом.

Операция Штатов вызвала критику со стороны многих стран мира. МИД Китая осудил действия Вашингтона, направленные на подрыв суверенитета других стран. С жестким осуждением выступили и на Смоленской площади. Российский МИД потребовал от США соблюдения прав и свобод российских моряков, находящихся на борту танкера. Позже во внешнеполитическом ведомстве нашей страны предупредили о росте напряженности в Евро-Атлантике из-за захвата «Маринеры».

Там напомнили, что в открытом море исключительная юрисдикция принадлежит государству флага. В этом случае остановка и досмотр корабля возможны только по строго определенным основаниям. Все остальное является пиратством или работорговлей. Москва не позволяла Вашингтону досматривать свое судно, а значит высадка десанта на него - грубейшее нарушение международного права.