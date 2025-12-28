МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Китай осудил захват российского танкера «Маринера»

Представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Пекин вступает против действий, посягающих на чужой суверенитет.
Ян Брацкий 08-01-2026 13:00
© Фото: USCGC/Х © Видео: ТРК «Звезда»

Китай осудил действия США по захвату российского нефтяного танкера «Маринера». Как заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, захват иностранных судов американскими военными нарушает международное право.

«Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права», - отметила Нин в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что Пекин выступает против любых действий, посягающих на безопасность и суверенитет других государств.

Инцидент, о котором упоминает китайская сторона, произошел накануне в Северной Атлантике. Американский десант высадился на борт российского нефтяного танкера после почти двух недель преследования. Танкер с 24 декабря ходит под российским флагом, для чего экипаж оформил и получил временное разрешение. Сразу после высадки американцев на судно, связь с ним была потеряна.

В российском МИДе призвали Вашингтон обеспечить права и свободы членов экипажа, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину. На Смоленской площади напомнили, что танкер находился в международных водах в соответствии с нормами международного права. Белый дом, в свою очередь, пообещал судить моряков, которые нарушили санкционное законодательство США, относительно перевозки венесуэльской нефти.

#Китай #сша #нефть #венесуэла #мид #танкер #«Маринера»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 