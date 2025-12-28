Китай осудил захват российского танкера «Маринера»

Китай осудил действия США по захвату российского нефтяного танкера «Маринера». Как заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, захват иностранных судов американскими военными нарушает международное право.

«Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права», - отметила Нин в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что Пекин выступает против любых действий, посягающих на безопасность и суверенитет других государств.

Инцидент, о котором упоминает китайская сторона, произошел накануне в Северной Атлантике. Американский десант высадился на борт российского нефтяного танкера после почти двух недель преследования. Танкер с 24 декабря ходит под российским флагом, для чего экипаж оформил и получил временное разрешение. Сразу после высадки американцев на судно, связь с ним была потеряна.

В российском МИДе призвали Вашингтон обеспечить права и свободы членов экипажа, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину. На Смоленской площади напомнили, что танкер находился в международных водах в соответствии с нормами международного права. Белый дом, в свою очередь, пообещал судить моряков, которые нарушили санкционное законодательство США, относительно перевозки венесуэльской нефти.