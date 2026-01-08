МИД России предупредил о росте напряженности в Евро-Атлантике из-за захвата танкера «Маринера». Министерство опубликовало сообщение на своем сайте.

В нем говорится, что МИД России обеспокоен силовой акцией США против танкера «Маринера» 7 января. Судно получило временное разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря. Оно следовало в порт России в международных водах Северной Атлантики. Американские власти знали о его российской принадлежности и мирном статусе, что исключает предположения о плавании без флага или под ложным флагом.

Международное морское право определяет, что в открытом море исключительная юрисдикция принадлежит государству флага. Остановка и досмотр судна возможны только по строго определенным основаниям, таким как пиратство или работорговля, неприменимым к «Маринере». Во всех остальных случаях такие действия разрешены только с согласия государства флага - России.

Москва не давала такого согласия, подчеркнули в МИД. Более того, Россия официально выражала протест США из-за преследования судна кораблем Береговой охраны. РФ потребовала немедленно прекратить преследование и отозвать неправомерные требования к капитану.

В заявлении сказано, что высадка американских военных на мирное судно и его захват - грубое нарушение международного морского права и свободы судоходства. Ущемлены права судовладельца, под угрозой жизнь экипажа, включая граждан нескольких стран. Угрозы судебного преследования абсурдны, отметили на Смоленской площади. Преследование и захват в сложных погодных условиях создали риск экологического ущерба Северной Атлантике.

В Москве не согласны с тем, как США используют свои законы для оправдания односторонних санкций. Эти меры незаконны и не дают права захватывать суда в открытом море. Когда официальные лица США говорят, что захват судна «Маринера» является частью их стратегии контроля над природными ресурсами Венесуэлы, это выглядит цинично. РФ категорически отвергает такие неоколониальные замашки.

Американские военные в среду высадились на танкер «Маринера», который покинул прибрежные воды Венесуэлы с началом морской блокады страны и сменил панамский флаг на российский. В Белом доме заявили, что судно принадлежит «теневому флоту» Венесуэлы, шло под ложным флагом. В Вашингтоне считают, что танкер не принадлежит какой-либо стране, а его экипаж могут отдать под суд.