МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Каллас: ЕС изучает возможный ответ на угрозы Трампа Гренландии

По ее словам, слова американского лидера о Гренландии очень тревожат.
Владимир Рубанов 08-01-2026 21:23
© Фото: M. Lohmann blickwinkel, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп угрожает Гренландии, и это вызывает беспокойство в Европе. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Египет. По ее словам, слова американского лидера о Гренландии очень тревожат. В ЕС обсуждают, насколько серьезна эта угроза и как лучше всего на нее ответить.

Дональд Трамп вновь высказал претензии на Гренландию, мотивируя их необходимостью обеспечения национальной безопасности США из-за присутствия китайских и российских судов в Арктике. Он обсуждает варианты приобретения территории, хотя еще в 2019 году эта идея была отвергнута Данией. Рассматриваются разные опции, писали СМИ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает любые угрозы и напоминает о договоре 1951 года, дающем США доступ к Гренландии для обороны. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен настаивает на суверенитете и сотрудничестве с США, отвергая идею продажи или захвата. Дания предупреждает, что военная агрессия США против союзника по НАТО разрушит международный порядок. Лидеры Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Великобритании и стран Балтии в совместных заявлениях подчеркивают суверенитет Гренландии, принадлежащий ее народу.

Владимир Путин заявлял, что американские планы в отношении Гренландии имеют исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. Китай раскритиковал использование Трампом «китайской угрозы» в качестве инструмента для извлечения выгоды.

#сша #Дональд Трамп #ЕС #евросоюз #Гренландия #Дания #кая каллас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 