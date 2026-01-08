Каллас: ЕС изучает возможный ответ на угрозы Трампа Гренландии

Президент США Дональд Трамп угрожает Гренландии, и это вызывает беспокойство в Европе. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Египет. По ее словам, слова американского лидера о Гренландии очень тревожат. В ЕС обсуждают, насколько серьезна эта угроза и как лучше всего на нее ответить.

Дональд Трамп вновь высказал претензии на Гренландию, мотивируя их необходимостью обеспечения национальной безопасности США из-за присутствия китайских и российских судов в Арктике. Он обсуждает варианты приобретения территории, хотя еще в 2019 году эта идея была отвергнута Данией. Рассматриваются разные опции, писали СМИ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает любые угрозы и напоминает о договоре 1951 года, дающем США доступ к Гренландии для обороны. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен настаивает на суверенитете и сотрудничестве с США, отвергая идею продажи или захвата. Дания предупреждает, что военная агрессия США против союзника по НАТО разрушит международный порядок. Лидеры Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Великобритании и стран Балтии в совместных заявлениях подчеркивают суверенитет Гренландии, принадлежащий ее народу.

Владимир Путин заявлял, что американские планы в отношении Гренландии имеют исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. Китай раскритиковал использование Трампом «китайской угрозы» в качестве инструмента для извлечения выгоды.