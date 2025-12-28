Европа готовит план сдерживания США в случае нападения на Гренландию

Евросоюз готовит план сдерживания США при нападении в Гренландию. Об этом сообщило Politico.

«Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль работает над планом со своими коллегами, который может включать европейское сдерживание в случае, если США попытаются атаковать или захватить Гренландию», - указано в материале.

Со слов источника, в ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с американским лидером Дональдом Трампом из-за его притязаний на остров. По информации издания, европейские чиновники перестали игнорировать накаляющуюся риторику президента США и отчаянно ищут план, как его остановить, пишет aif.ru.

Трамп неоднократно выражал намерение присоединить Гренландию к США. Еще в начале своего первого срока он рассматривал возможность покупки острова. С возвращением в Белый дом республиканец снова заявил о намерении взять его под контроль.

Согласно опросу компании YouGov, более половины американцев не согласны с установлением США контроля над Гренландией. Отмечается, что 52% респондентов выступили против этого. При этом 21% опрошенных поддерживают инициативу, но при достижении цели мирным путем.



По словам главы МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт, когда речь идет о безопасности в Арктике, Гренландии нужны Соединенные Штаты, а им необходим, собственно, остров. Она добавила, что местные власти по-прежнему желают развивать прямое сотрудничество между арктическим островом и США.