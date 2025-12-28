МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Европа готовит план сдерживания США в случае нападения на Гренландию

По словам источника, в Европе призвали готовиться к прямой конфронтации с Дональдом Трампом на фоне его притязаний на остров.
Дарья Ситникова 08-01-2026 09:26
© Фото: Reinhard Pantke, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

Евросоюз готовит план сдерживания США при нападении в Гренландию. Об этом сообщило Politico.

«Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль работает над планом со своими коллегами, который может включать европейское сдерживание в случае, если США попытаются атаковать или захватить Гренландию», - указано в материале.

Со слов источника, в ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с американским лидером Дональдом Трампом из-за его притязаний на остров. По информации издания, европейские чиновники перестали игнорировать накаляющуюся риторику президента США и отчаянно ищут план, как его остановить, пишет aif.ru.

Трамп неоднократно выражал намерение присоединить Гренландию к США. Еще в начале своего первого срока он рассматривал возможность покупки острова. С возвращением в Белый дом республиканец снова заявил о намерении взять его под контроль.

Согласно опросу компании YouGov, более половины американцев не согласны с установлением США контроля над Гренландией. Отмечается, что 52% респондентов выступили против этого. При этом 21% опрошенных поддерживают инициативу, но при достижении цели мирным путем.
  
По словам главы МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт, когда речь идет о безопасности в Арктике, Гренландии нужны Соединенные Штаты, а им необходим, собственно, остров. Она добавила, что местные власти по-прежнему желают развивать прямое сотрудничество между арктическим островом и США.

#в стране и мире #сша #Трамп #ЕС #Гренландия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 