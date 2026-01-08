Глава МИД Гренландии заявила, что остров и США нужны друг другу

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что остров и США нужны друг другу. Такое заявление она сделала в интервью газете Sermitsiaq в преддверии встречи с американским госсекретарем Марко Рубио.

«Я рада и испытываю облегчение от того, что мы теперь можем встречаться и разговаривать друг с другом. Я больше всего надеюсь, что встреча приведет к нормализации наших отношений», - сказала Моцфельдт.

По ее словам, когда речь идет о безопасности в Арктике, то Гренландии нужны Соединенные Штаты, а им необходим, собственно, остров. Моцфельдт добавила, что местные власти по-прежнему желают развивать прямое сотрудничество между арктическим островом и США.

Однако в Гренландии не понимают, зачем Вашингтон делает такие агрессивные заявления. Это они и хотят выяснить во время переговоров с Рубио. Дипломат считает, что предстоящая встреча будет не последней.

Накануне Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотят купить Гренландию без военного вмешательства. Об этом он сказал законодателям в Конгрессе.