В Венесуэле объявили траур по погибшим при агрессии США 3 января

В Венесуэле объявлен семидневный траур по погибшим военным и гражданским лицам в результате американской агрессии 3 января. Об этом заявила исполняющая обязанности президента Боливарианской Республики Делси Родригес.

Политик назвала действия Соединенных Штатов по отношению к Венесуэле преступным военным нападением. Также она подчеркнула, что погибшие отдали свои жизни в защиту родины.

«Мы официально объявили семидневный национальный траур по мученикам, которые отдали свои жизни с самоотдачей в защиту нашей святой родины во время преступного военного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов 3 января 2026 года», - сказала Родригес.

Напомним, 5 января Делси Родригес принесла присягу в качестве и.о. президента Венесуэлы. По решению Верховного суда она приняла на себя обязанности главы государства в связи с захватом США президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро 3 января.