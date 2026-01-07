МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WP: 75 человек погибли во время операции США в Венесуэле

В число погибших входят как военнослужащие из Кубы и Венесуэлы, так и гражданские лица.
Дарья Ситникова 07-01-2026 07:00
© Фото: Javier Campos, dpa, Global Look Press

В ходе операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли 75 человек, среди которых были и мирные жители. Об этом сообщил The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники.

«По оценкам правительства США, в ходе субботней военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибло около 75 человек», - указано в материале.

Уточняется, что некоторые получили огнестрельные ранения в перестрелке в резиденции Мадуро. Других доставили в армейский медицинский центр Брук в Техасе, где им провели операцию.

По словам источников, в результате операции убили «не менее 67 человек». По информации другого собеседника, число погибших составило «примерно в 75–80 человек». В число жертв входят как военнослужащие из Кубы и Венесуэлы, так и гражданские лица.

Ранее стало известно, что в Венесуэле объявили семидневный траур по погибшим военным и гражданским лицам в результате американской агрессии третьего января. По словам исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики Делси Родригес, действия США по отношению к их стране - преступное военное нападение. Также она подчеркнула, что погибшие отдали свои жизни в защиту родины.

#сша #Трамп #венесуэла #мадуро #Операция #Родригес
