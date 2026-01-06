Политолог объяснил, почему Трампу не удастся манипулировать Родригес

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес - серьезный политик. Американский лидер Дональд Трамп не сможет сделать из нее марионетку. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

«Марионетку из Родригес Трамп не сделает. И не заставит ее чай приносить по щелчку. Родригес для американцев может быть только партнером. Это человек, с которым придется договариваться», - отметил он.

По словам Манойло, переговорами чавистов (чавизм - политическая идеология левого толка, на основе идей и практики экс-лидера Венесуэлы Уго Чавеса) с США, а также тайными переговорами, которые захваченный венесуэльский лидер Николас Мадуро вел в 2019 году и которые в итоге случайным образом рассекретились, руководила непосредственно Родригес. Это человек, который имеет колоссальный опыт переговорщика и хорошо знает американскую элиту, в том числе тех, кто сейчас находится у власти, добавил политолог.

«Это женщина исключительная, во всех отношениях», - сказал он.

Чависты уже заявили о том, что вице-президент Венесуэлы будет сотрудничать с Вашингтоном. А что касается требований Трампа, то Родригес - фигура компромиссная. Она будет выполнять требования США, но при условии сохранения чавистов у власти и при условии, что те требования не будут противоречить здравому смыслу, считает Манойло.

«Это настоящий боец, у нее железный характер. Это дама, которая руководила практически всеми зарубежными политическими проектами чавистов», - добавил он.

Ранее Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Теперь администрация Трампа требует от Родригес предпринять «проамериканские шаги», от которых отказался Николас Мадуро.