МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог объяснил, почему Трампу не удастся манипулировать Родригес

Делси Родригес имеет колоссальный опыт переговорщика и хорошо знает американскую элиту, отметил Андрей Манойло.
Гоар Хачатурян 06-01-2026 14:16
© Фото: Tian Rui, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес - серьезный политик. Американский лидер Дональд Трамп не сможет сделать из нее марионетку. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

«Марионетку из Родригес Трамп не сделает. И не заставит ее чай приносить по щелчку. Родригес для американцев может быть только партнером. Это человек, с которым придется договариваться», - отметил он.

По словам Манойло, переговорами чавистов (чавизм - политическая идеология левого толка, на основе идей и практики экс-лидера Венесуэлы Уго Чавеса) с США, а также тайными переговорами, которые захваченный венесуэльский лидер Николас Мадуро вел в 2019 году и которые в итоге случайным образом рассекретились, руководила непосредственно Родригес. Это человек, который имеет колоссальный опыт переговорщика и хорошо знает американскую элиту, в том числе тех, кто сейчас находится у власти, добавил политолог.

«Это женщина исключительная, во всех отношениях», - сказал он.

Чависты уже заявили о том, что вице-президент Венесуэлы будет сотрудничать с Вашингтоном. А что касается требований Трампа, то Родригес - фигура компромиссная. Она будет выполнять требования США, но при условии сохранения чавистов у власти и при условии, что те требования не будут противоречить здравому смыслу, считает Манойло.

«Это настоящий боец, у нее железный характер. Это дама, которая руководила практически всеми зарубежными политическими проектами чавистов», - добавил он.

Ранее Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Теперь администрация Трампа требует от Родригес предпринять «проамериканские шаги», от которых отказался Николас Мадуро.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Делси Родригес #наш эксклюзив #Вице-президент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 